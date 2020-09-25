Hemen ihtiyaç için krediyi kullanın kampanyası 10.000-25.000 kredi başvurusu yapın!

5.000-10.000-25.000 kredi başvurusu nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Kredi kullanacak olan vatandaşlar için faiz oranları yeniden yükseldi. Haftasonu öncesinde yüzde 1.09 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı son güncellemelerin ardından yükseldi. Garanti Bankası, Akbank ve Finansbank kredi kampanyaları sayfamızda yer alıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
FİNANSBANK 5.000 TL, 10.000 TL VE 25.000 TL KREDİ
QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.14 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylılığı da sağlıyor.
Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan QNB Finansbank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.
GARANTİ BANKASI 5.000 TL, 10.000 TL VE 25.000 TL KREDİ
Garanti BBVA, 5.000-10.000-25.000 kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler.
AKBANK 5.000 TL, 10.000 TL VE 25.000 TL KREDİ
Akbank üzerinden 5.000-10.000-25.000 kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu krediyi şubelere gitmeden alabilirler. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Onay aldığınızda banka krediyi hesabınıza atar ve hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden bu kredileri kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka gerekirse sizden belge talep edebilir. Ayrıca banka şubelerine giderek, kimliğinizle de bu bankanın verdiği kredileri kullanabilirsiniz.