EV ALACAKLARA KARŞILIKSIZ 30 BİN TL DESTEK

Ev alma planlamasını uzun bir dönem için yapan vatandaşlar bankalardan konut hesabı açabilirler.Konut hesabı açan ve düzenli birikim yapan vatandaşlar 30 bin TL hibe destek alırlar. Bu desteğin tutarı birikim tutarına ve sürecine bağlı olarak yükselir. Konut hesabıyla 30 bin TL destek almak isteyenler için ise sistem şu şekilde işliyor.

Vatandaşlar herhangi bir bankadan kendilerine bir konut hesabı açıyorlar. Bu konut hesabına düzenli para birikimi yapacaklarını vaat ediyorlar. Bu hesaba aylık, 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde belirli tutarlarda para yatıran vatandaşlar bu parayı da kullanmıyorlar. (Belli oranda ve tutarda kullanma hakkı bulunuyor) Bu şekilde en az 36 ay en fazla ise 60 ay birikim yapanlara karşılıksız devlet desteği sağlanıyor.