Vakıfbank'tan aylık 343 TL taksitle 10000 TL sosyal hayatı destek ihtiyaç kredisi alma şartları nelerdir?

VAKIFBANK'TAN AYLIK 343 TL TAKSİTLE 10000 TL SOSYAL HAYATI DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ

Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile müşterilerimizin doğacak finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi ve yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi ve Faturalı Tüketici Kredisi sunmaktayız.

Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi

Anlaşmalı olduğumuz yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yaparak harcama tutarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşterilerimiz Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.