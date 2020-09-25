Vakıfbank'tan aylık 343 TL taksitle 10000 TL sosyal hayatı destek ihtiyaç kredisi alma şartları nelerdir?

Corona virüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal hayatı destek ihtiyaç kredisi ile ekonomik anlamda destek veren Vakıfbank, hangi şartlarla bu fırsatı sunuyor? Arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan Vakıfbank'tan aylık 343 TL taksitle 10000 TL sosyal hayatı destek ihtiyaç kredisi alma şartlarının neler olduğunu sizler için derledik. İnceleme yaparak Vakıfbank sosyal hayatı destek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilirsiniz. İşte ayrıntılar…
VAKIFBANK'TAN AYLIK 343 TL TAKSİTLE 10000 TL SOSYAL HAYATI DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ
Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile müşterilerimizin doğacak finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi ve yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi ve Faturalı Tüketici Kredisi sunmaktayız.
Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi
Anlaşmalı olduğumuz yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yaparak harcama tutarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşterilerimiz Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.
Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren proforma veya kesin fatura ve yapılan ödemeye İlişkin Taahhütname (firmadan alınacak) ile birlikte size en yakın Şubelerimize başvurabilirsiniz.
Anlaşmalı olduğumuz firmaları öğrenmek için tıklayınız.
Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi kapsamında açılan krediler firma hesabına aktarılacaktır.
Kredinin Özellikleri
3.000-30.000 TL'ye kadar
Azami 36 ay vade
Aylık %0.99 faiz oranı
Faturalı Tüketici Kredisi
Kredi anlaşması bulunmayan, yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet harcamalarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşterilerimiz Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.
Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren, proforma veya kesin fatura ile birlikte size en yakın Şubelerimize başvurabilirsiniz.
Faturalı Tüketici Kredisi kapsamında açılan krediler firma hesabına aktarılacaktır.
Kredinin Özellikleri
3.000-30.000 TL'ye kadar
Azami 36 ay vade
Aylık %1,29 faiz oranı ile