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    • Ekonomi
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    • 25.09.2020 19:22
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    değişti mi? , Vakıfbank, Ziraat, , Garanti BBVA saat kaçta açılıyor kapanıyor?

    Koronavirüs salgınından ötürü bankaların bazı illerdeki çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Toplumdaki herkesin sağlığını korumak ve hastalığın yayılma hızını azaltmak için bankalarda önlemler alınıyor. İçeriye belli sayıda kişi kabul ediliyor ve onlar çıktıktan sonra yeni müşteriler girebiliyor. Peki, , Vakıfbank, , , Garanti BBVA saat kaçta açılıyor kapanıyor? İşte

    Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

    Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde bankaların çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda bankalara giderek çeşitli işlemler yapacak olanlar güncel çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Son olarak Ankara'da vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte açılış kapanış saatleri değişmişti. Peki, TEB, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA saat kaçta açılıyor kapanıyor? İşte merak edilenler...

    İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ankara için özel karar açıklayan İş Bankası Ankara şubeleri için çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.

    Ankara'da yer alan İş Bankası şubeleri karar sonrası sabah saat 10:00 itibari ile açılacak. Saat 10:00 - 12:30 arası çalışan İş Bankası şubeleri öğle arası tatili sonrası 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet verdikten sonra kapanacak.

    Halkbank çalışma saatleri: 09:00-17:00

    Akbank çalışma saatleri: 12:00-17:00

    (Saatler il ve ilçelerde koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik gösterebilmektedir.)

    Garanti çalışma saatleri: 12:00-17:00

    İş Bankası çalışma saatleri: 12:00-17:00

    (Saatler il ve ilçelerde koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik gösterebilmektedir.)

    TEB çalışma saatleri: 12:00-17:00

    Vakıfbank çalışma saatleri: 09:00-17:00

    (Saatler il ve ilçelerde koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik gösterebilmektedir.)

    Ziraat Bankası çalışma saatleri: 09:00-17:00

    Yapı Kredi çalışma saatleri: 09:00-17:00

    (Saatler il ve ilçelerde koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik gösterebilmektedir.)
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    Haberler Ekonomi Bankaların çalışma saatleri değişti mi? TEB, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA saat kaçta açılıyor kapanıyor?
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