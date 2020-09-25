Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı illerde bankaların çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda bankalara giderek çeşitli işlemler yapacak olanlar güncel çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Son olarak Ankara'da vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte açılış kapanış saatleri değişmişti. Peki, TEB, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti BBVA saat kaçta açılıyor kapanıyor? İşte merak edilenler...

İŞ BANKASI ANKARA ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara için özel karar açıklayan İş Bankası Ankara şubeleri için çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara il ve ilçelerinde yer alan şubelerin çalışma saatlerinin değiştirildiği bilgisine yer verildi.

Ankara'da yer alan İş Bankası şubeleri karar sonrası sabah saat 10:00 itibari ile açılacak. Saat 10:00 - 12:30 arası çalışan İş Bankası şubeleri öğle arası tatili sonrası 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet verdikten sonra kapanacak.