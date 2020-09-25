Borsa İstanbul'un üyelere gönderdiği duyuruya göre, payları borsada ilk defa işlem görecek ortaklıkların borsada halka arzında sabit ve değişken fiyatla olmak üzere iki talep toplama yöntemi bulunduğu anımsatılarak, dağıtım aşamasına girecek emirlere ve dağıtım zamanına ilişkin bazı yeni kurallar getirildiği kaydedildi.