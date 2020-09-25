



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını belirtiyor.





Endeks bazındaki hareketlerden çok hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını belirten Para dergisi yazarı Göksel Tekiner, bu haftaki köşesinde şu bilgileri veriyor:



"Geçtiğimiz hafta 1096.65- 1118.55 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST-100 endeksinde hisse bazlı hareketler öne çıkarken, endeks haftayı yüzde 0.84 gibi çok sınırlı yükseliş ile 1111.96 seviyesinden tamamladı. Sanayi hisseleri önceki haftalarda olduğu gibi daha pozitif bir seyir izlerken, sanayi endeksi yüzde 3.20 oranında değer kazanımı ile haftayı tamamladı. Bankacılık endeksi ise yüzde 1.08'lik düşüş ile haftayı kapattı. İçinde bulunduğumuz haftada 1110 ile 1118.50 bandını ilk destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Bu bant içinde hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağı bir süreç görebiliriz. Endeksteki yükseliş denemelerinin trende dönebilmesi için ise 1118.50'ün üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Endeksin 1110 seviyesinin altına sarkması halinde ise satış baskısı artabileceğinden taşınan pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı."