Altın fiyatlarında düşüş devam ederken 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 461,5 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Eylül Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|463,30
|463,50
|456,60
|456,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.053,00
|3.074,00
|3.009,00
|3.030,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,50
|426,50
|416,00
|420,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.984,00
|3.004,00
|2.941,00
|2.961,00
|Yarım Ziynet
|1.492,00
|1.502,00
|1.471,00
|1.481,00
|Çeyrek Ziynet
|746,00
|751,00
|735,00
|740,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 456,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 456,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 456 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 443 bin lira, en yüksek 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 456 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 507 bin 855,52 lira, işlem miktarı ise 6.372,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 916 milyon 590 bin 61,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD'de haftalık ham petrol stokları 2 milyon 325 bin varil beklentilere karşın, 1.6 milyon varil azaldığının açıklanması sonrasında, ABD Batı Teksas petrolünün 39 - 40 dolar aralığına çekilmesinin ardından, hafif toparlanarak 40 doların üzerine, Brent petrolün varil fiyatı da 41-42 dolar aralığına döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.07 düşüşle 41.97 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.45 artışla 40.01 dolar,
- altın yüzde 0.21 düşüşle 1,859.33 dolar,
- gümüş yüzde 2.10 düşüşle 22.30 dolar,
- bakır yüzde 2.55 düşüşle 6,595.50 dolar,
- platin yüzde 0.67 düşüşle 836.09 dolar,
- paladyum yüzde 0.85 düşüşle 2,207.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 457 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 3,003 liraya geriledi.