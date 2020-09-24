Altın fiyatlarında düşüş devam ederken 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 461,5 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Eylül Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?