Normalleşme desteği kimlere verilecek? Normalleşme yardımları elektrik, gıda ve nakit para...

Devletten normalleşme yardımları vatandaşlar tarafından oldukça fazla bir şekilde aratılıyor. 106 TL elektrik, gıda ve 672 TL nakit para yardımı yapılıyor. Devlet çok sayıda alanda vatandaşlara özel destekler sunmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde devlet tarafından ödenen, sağlanan yardımları siz takvim.com.tr'de belirttik. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER
Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.
Gıda Yardımı
Gıda yardımı ise temel gıda ihtiyaç malzemelerinin aileye sağlanması şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli gıda yardımı veriliyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.
Elektrik Yardımı
Elektrik yardımı ile devlet vatandaşlara 106 TL'ye ulaşan ödeme sağlıyor. Bu ödemeler direkt olarak vatandaşların hesaplarına değil fatura ödeme sürecinde fatura tutarından düşülerek sağlanıyor. Bu destek için başvuru alınmıyor ve sosyal yardım alan vatandaşlar için sağlanıyor.
Para Yardımı
Aile Bakanlığı sosyal güvencesi olmayan geliri düşük olan yada hiç bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık 672 TL yardım ödemesinde bulunur.
NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?
Kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme sürecine Haziran ayı itibari ile başlanmıştı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Normalleşme Desteği bilgisi vermesi ile Normalleşme Desteği nedir merak edildi. Kısa çalışma ödeneği verilen iş yeri ve çalışanların Normalleşme Desteği de alacağı açıklandı. Normalleşme Desteği'nden kimler faydalanır sorusunun cevabı olarak da; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği almak için başvurmuş özel sektör iş yerlerinde çalışan sigortalı çalışanların, nakdi destek ücreti ya da kısa çalışma ödeneği aldıkları halde normal çalışma düzenine geçmeleri ile verilen ödemedir. İşverenlerin normal çalışma düzenine geçtiğini bildirmesi gerekir.
MAHSUPLAŞMA NEDİR? NORMALLEŞME DESTEĞİNDE MAHSUPLAŞMA NE ANLAMA GELİR?
Bakan Selçuk'un Normalleşme Desteği adı altında verilecek olan ödeneğine dair açıklama yaparken "Her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız" bilgisi vermesinin ardından mahsuplaşma nedir, normalleşme desteğinde mahsuplaşma ne demektir merak konusu oldu. Mahsuplaşma kaba bir tabirle hesaplaşma anlamına da gelmektedir. Belirli bir sürede geçen iş gücü ve ücret karşılığının ölçülmesi olarak tanımlayabiliriz. Normalleşme desteği ile mahsuplaşma yapılarak, Normalleşme Desteği alan tüm vatandaşlar net ücretini alır.
NORMALLEŞME DESTEĞİ NE KADAR?
Koronavirüsle birlikte pandemi döneminde çalışanların ve işverenlerin mağdur olmaması ile verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneğinin ardından Normalleşme Desteği ne kadar olacağını Bakan Selçuk şu açıklamayı yaparak bilgi verdi: "Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacaktır."