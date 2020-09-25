Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin başlamasının ve sürecin bir süre daha bu şekilde ilerlemesinin planlanmasından dolayı çeşitli tartışmalar gündeme geldi. Evde interneti ve gerekli olan ekipmanı bulunmayan çok sayıda öğrencinin olduğu tespit edildi. Eşit şartlarda eğitim göremeyecek olan öğrencilerin arasında yaşanan bu ayrımcılık eğitim sürecini baltalayacak bir sorun olarak görüldü. Durum böyle olunca, uzaktan eğitim sürecinde olan maddi yetersizliklerden dolayı derslerini takip etmekte zorlanan öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru linki aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı. Öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasının en büyük gayeleri olduğu belirtildi. Bunun için alınan tabletlerin ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek bir çalışmanın ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi ve dağıtım işlemlerinin yapılması planlanıyor. Ancak bu dağıtım işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.
TABLET KAMPANYALARI
Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
MSB İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITILACAĞINI DUYURDU!
MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
UZAKTAN EĞİTİM GÖREN KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ
Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğiPandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.
230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.
BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.
LAPTOP NEDİR?
Dizüstü bilgisayar ya da laptop, taşınabilir türden, genellikle ekran ve klavye olmak üzere iki parçadan oluşan kişisel bilgisayarlardır. Bir dizüstü bilgisayar bir masaüstü bilgisayarın klavye, fare ve ekran gibi bileşenlerini tek bir parçada toplar. Dizüstü bilgisayarlar bir AC bağdaştırıcıdan gücünü alır ve şarj edilebilir bir batarya ile güç kaynağından uzakta da kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlar küçük ve taşınabilir olmaları açısından avantajlıdır.
İlk portatif DOS bilgisayarını 1985'de Siemens Nixdorf üretmiştir. Homecomputer, yani ev bilgisayarı sınıfında ilk portatif bilgisayar ise Commodore 64 SX olarak 1984'de piyasaya sürüldü.
Dizüstü bilgisayarlar günümüz dünyasının en çok gelişen ve en çok ilgi gören teknoloji aygıtlarından biri olmuştur. İlk dizüstü bilgisayarı üreten şirketler Sony ve Compaq'tır. Masaüstü tabir edilen klasik ev ve iş bilgisayarlarına seçenek olarak geliştirilen dizüstü bilgisayarların yapılmasındaki temel amaç taşınabilir kullanım sağlamaktır. İlk olarak laptop (dizüstü bilgisayar) terimi 1983 yılında NEC UltraLite ve Compaq LTE model bilgisayarlar için kullanılmıştır. Laptop (dizüstü bilgisayar) sözcük anlamı olarak İngilizce (diz-üstü) sözcüklerinden türetilmiştir ve adında da taşınabilirlik birinci sırada yer almıştır. Ancak daha sonra laptop bilgisayarların kullanımının yaygınlaşmasıyla, sağlık örgütlerinin ve bilim çevrelerinin dikkati bu dala daha fazla yoğunlaşmıştır. Bulunan bulgularda dizüstü bilgisayarlar ilk defa düş kırıklığına uğratmış ve dizüstünde kullanımlarının sağlık açısından uygun olmadığı bulunmuştur.