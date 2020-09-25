BAYKAR ücretsiz tablet nasıl alınır? BAYKAR bedava tablet başvuru formu

Uzaktan eğitimde seferberlik devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın başlatmış olduğu Haydi Şimdi laptop dağıtımı kampanyasının ardından çeşitli belediye ve kurumlardan da destek geliyor. BAYKAR'dan Esenler Belediyesi'ne, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Belediyesi'ne kadar birçok yer, öğrencilere bedava tablet ve laptop dağıtımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığının çatısı altında toplanacak olan bu tablet, laptop ve bilgisayarlar, maddi durumu iyi olmayan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere verilecek. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.
Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
BEDAVA TABLET VE LAPTOP DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALABİLİR?
Durum böyle olunca, uzaktan eğitim sürecinde olan maddi yetersizliklerden dolayı derslerini takip etmekte zorlanan öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru linki aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklamalar yapıldı.
TABLET KAMPANYALARI
Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
DİZÜSÜ BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL
Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.
Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak.
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.