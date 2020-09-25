Türk Telekom İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden personel alımı yapacak! Türk Telekom Türkiye İş Kurumu ve kariyer sayfası üzerinden yayımlamış olduğu farklı ilanlar ile İletim Sistemleri Teknik Personeli, İletim Sistemleri Teknik Personeli, Bütçe, Planlama ve Analiz Uzman Yardımcısı gibi personel alımları yapacak. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda, 3 kadroda istihdam etmek üzere Ankara ve İstanbul 'a personel alımı yapıldığı görüldü. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KARİYER İLANLARI
Veri Mer. Altyapı Oper. (Enerji/Soğutma) Teknikeri
- En az 5 yılı Kritik Tesis ve/veya Veri Merkezlerinde olmak üzere, 10 yıllık ispat edilebilir tecrübe sahibi
- Veri Merkezi elektrik sistemleri, elektrik üretim ve dağıtımı, jeneratör, pano, OG, AKÜ, topraklama ve/veya soğutma sistemleri (chiller, HVAC vb) işletmesi veya bakımı konusunda bilgi sahibi
- Yapısal kablolama kurulum ve işletimi konusunda tecrübeli
- Yangın algılama ve söndürme sistemleri, işletme ve bakımı hakkında bilgi sahibi
- Bina yönetim Sistemlerinde (SCADA vb) tecrübeli
- Elektronik kontrol Sistemleri hakkında tecrübe sahibi
- Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine, İklimlendirme ve Soğutma bölümlerinin birinden mezun
- 7/24 vardiyalı operasyon tecrübesi olan
- Askerliğini tamamlamış veya muaf
- Microsoft Ofis uygulamalarında tecrübe sahibi
- B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi
İletim Sistemleri Teknik Personeli
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar bölümlerinin birinden mezun,
İletim sistemleri operasyonunu Mobil RAN Sistemleri için gerçekleştirmek,
Network sistemlerine ait altyapı ve uygulamaların 7/24 esasına göre Hata ve Performans yönetimini yapmak,
Kaynakların alarm, olay ve performans/kalite metriklerini izlemek,
Alarmların neden olabileceği arızaları tespit etmek ve kök neden için gerektiğinde arıza iş emri oluşturmak,
Arıza iş emirlerini yönetim sistemlerini kullanarak çözmek ve paydalşarca çözülmesi gereken arızaları ekiplerine veya fiziksel müdahale gereken durumlarda Saha Operasyon Ekiplerine yönlendirmek ve çözümü takip etmek,
Arıza bildirimleri için çözüm aktivitelerini gerçekleştirmek ve arıza çözümünü takip etmek,
Önemli şebeke arızalarında yönetici bildirimlerini yapmak,
Microsoft Office uygulamalarını kullanabilen,
Ekip çalışmasına yatkın ve gelişime açık olan,
7/24 esasına göre vardiyalı çalışabilecek
Bütçe, Planlama ve Analiz Uzman Yardımcısı
Üniversitelerin Matematik, İstatistik, İşletme/Ekonomi, İşletme veya Endüstri Mühendisliği veya ilgili diğer bölümlerinden mezun,
1-2 yıl deneyim sahibi,
Bütçe, planlama ve finansal&yönetim raporlamaları alanında gelişime açık,
Genel muhasebe, finansallar, maliyet muhasebesi ve planlama alanlarında gelişime ve öğrenmeye açık,
İş planlama ve analiz yeteneği gelişmiş,
Yeniliklere, gelişime ve öğrenmeye açık,
İyi düzeyde İngilizce bilen,
Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen (özellikle Excel)
Dinamik bir çalışma ortamında esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
SAP bilgisi tercih sebebi,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
Kariyer ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
BAŞVURU
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=4421&hc=T
İŞKUR İLANLARI
Türk Telekom 'un İŞKUR 'da yayımlanan ilanları şu şekilde:
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.