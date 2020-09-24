İdarenin satışa sunacağı 176 konut ve 155 iş yeri için Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda açık artırma gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.