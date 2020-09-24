Bakan Varank, Şahinbey Kültür ve Sanat Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen, "Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile Buluşuyor" programında, TEKNOFEST'e katılmak için geldiği kentte kitap dağıtım etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle TEKNOFEST etkinlerinde bazı kısıtlamalar yapıldığını anımsatan Varank, festivalin Anadolu'da büyük bir coşkuyla sürdüğünü ifade etti.

Varank, Bakanlığının ve bağlı kurumların Türkiye'de bilimin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptığının altını çizerek, bunlardan bir tanesinin de bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin bu alana teşvik edilmesi olduğunu belirtti.

Tokat ve Konya'da TÜBİTAK eserlerinin dağıtıldığını aktaran Varank, "Burada istisnasız her okula birer TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıyoruz, ben bu çalışmanın etkilerinin ne kadar iyi olduğunu diğer şehirlerimizden geri dönüşlerden aldım. İnşallah bu eserlerle yetişen gençlerimiz gelecekte çok önemli işlere imza atacaklar, bilim yolunda teknoloji yolunda önemli başarıları elde edecekler. TÜBİTAK yayınları gerçekten değerli yayınlar, 50 yılı aşkın süredir yayınlanan dergilerimiz var. Çok nitelikli bilim kitapları çıkarıyoruz. Bunların ana okuldan liseye kadar buluşuyor olması gerçekten faydalı olacak. Şahinbey Belediyemize de teşekkür ediyorum." dedi.

Şahinbey Belediyesinin okullarda teknoloji atölyeleri kurulması yönündeki ortak partner olma yönündeki teklifini olumlu bulduklarını aktaran Varank, Kalkınma Ajansları vasıtasıyla bu konuda destek vereceklerini belirtti.





Varank, Türkiye'nin geleceğini parlak gördüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak gibi bir görevimiz var. Bunun da yolunun katma değerli üretimden geçtiğinin farkındayız. Bunu düşünürken de hayalimizde hep gençlerimizin ne kadar cevval olduğu ne kadar önemli işleri rahatça başarılı bildikleri geliyor. Burada yapılması gereken şey bu katma değeri oluşturacak insanların tabiki yetiştirilmesinden geçiyor. Gaziantep önemli bir şehrimiz. Kültürüyle, turizmle, tarihiyle önemli bir şehrimiz ama aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir sanayi şehri. Buradan yapılan ihracat gerçekten bize gurur veriyor. Ama Gaziantep sanayisine baktığımızda yüksek teknolojiye olan ihtiyacı da görebiliyoruz. Burada oluşturacağımız altyapılarla burada yapacağımız yatırımlarla özellikle insan kaynağına yapacağımız yatırımlarla Gaziantep sanayisini de dönüştürecek işlere imza atabileceğiz. Bu manada Bakanlığımızın bütün kurumları gerek KOSGEB gerek kalkınma ajansları olsun, biz Gaziantep'i göz bebeğimiz gibi görüyoruz ve buraya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gaziantep ekonomisi de sanayisi de bundan çok daha ileri noktalar gelecek."

Deprem master planıyla ilgili de bir çalışmalarının bulunduğunu aktaran Varank, TÜBİTAK'ın bilim kültürünü yaygınlaştırma ve destek vermenin yanı sıra kendi enstitüsüyle çalışmalar yapan çok önemli alt yapılara sahip bir kurum olduğunu ifade etti.

Bakan Varank, "Tüm Türkiye'deki master planları çalışmalarına da TÜBİTAK vasıtasıyla destek vermek istiyoruz. Bunun da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"1195 OKULA KİTAP DAĞITACAĞIZ"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da en önemli şeyin insana yani geleceğe yatırım olduğunu ifade etti.

3 haftaya yakındır TEKNOFEST heyecanının yaşandığını anlatan Mandal, "Gerçek TEKNOFEST'i, 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Biz de bu etkinliği TEKNOFEST ile birleştirme imkanı bulduk. Bugün öğrencilerimize kitaplarımıza dağıtılacak. 1195 okula kitap dağıtacağız Gaziantep'te. İlçelerle beraber tüm okullarımıza kitaplarımız ulaşacak." dedi.

Prof. Dr. Mandal, bu yatırımın geleceğe yatırım olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme var doğru. Ama kitaba dokunmak başka bir şey. Böyle bir etkinliği Tokat'ta ve Konya'da gerçekleştirmiştik. Şimdi de Gaziantep gibi büyük bir etkinlik düzenliyoruz. Biz kitaplarımız vasıtasıyla çok daha fazla kitlelere ulaşma imkanı yakalıyoruz kitaplarımızla. TÜBİTAK'ın gençlere sunduğu destekler sadece kitaplar değil. Bu anlamda Gaziantep çok önemli bir fayda sağlıyor."

Şahinbey Belediyesinin meslek edindirme kurslarında eğitim gören gençlerin eserlerini inceleyen Bakan Varank, toplantının sonunda beraberindekilerle öğrencilere temsili olarak kitapları teslim etti.

Bakan Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Gaziantep deprem stratejisi protokolünün imzasına da eşlik etti.



