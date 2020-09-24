Döviz kurlarındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7050 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9830 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR NE KADAR OLDU? EURO KAÇ TL?
ALTININ KİLOGRAMI 456 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 443 bin lira, en yüksek 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 456 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 507 bin 855,52 lira, işlem miktarı ise 6.372,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 916 milyon 590 bin 61,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalarak 356 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 12.570 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 5.840 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 4.761 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 6.612 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 18.854 puanda seyrediyor.
Bugün 1,1645 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1670'den işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
Dün,dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ettiğini ifade eden analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının da tedbirleri tekrar gündeme getirdiğini kaydetti.
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HIZ KAZANDI
ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatında düşüş de hız kazandı. Sarı madenin ons fiyatı 1,860 doların da altına inerek, Haziran ortasındaki düzeylerine döndü.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 18 Eylül'de biten haftada 1.6 milyon varil azalarak 494.4 milyon varile geriledi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 9 milyon 510 bin varil azaldı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 42.05 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 39.99 dolar,
- altın yüzde 0.55 düşüşle 1,852.99 dolar,
- gümüş yüzde 3.21 düşüşle 22.04 dolar,
- bakır yüzde 2.55 düşüşle 6,595.50 dolar,
- platin yüzde 0.60 düşüşle 836.67 dolar,
- paladyum yüzde 1.14 düşüşle 2,200.61 dolar düzeyindeydi.