Döviz kurlarındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7050 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,9810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9830 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR NE KADAR OLDU? EURO KAÇ TL?