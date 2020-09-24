



FESTİVAL SINIRLARI AŞTI

Varank, Teknofest'in yurt dışında da büyük bir ilgi uyandırdığına ve sınırları aştığına dikkati çekerek, "İstanbul, Milli Teknoloji Hamlesi için merkezi bir konumda ancak biz Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülke genelinde toplumsal seferberlikle mümkün olduğu kanaatindeyiz. O nedenle teknoloji üretiminin Anadolu'ya yayılması gerekiyor. Teknofest'i Anadolu'ya taşıyarak, bu potansiyele ivme kazandırmak istedik" dedi. Festivali bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'nun farklı bir ilinde gerçekleştireceklerini belirten Varank, bu yıl sanayisi, üniversiteleri ve genç nüfusuyla ön plana çıkan Gaziantep'in tercih edildiğini söyledi.



İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI BAŞLADI

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı. Aselsan Elektronik ve Yazılım Tasarımı Direktörü ve juri üyesi Zekeriyya Şahin, "Temel" kategoride 19, "ileri" kategoride ise 24 olmak üzere 43 takımın yarışlara katıldığını söyledi.



HÜRJET SİMÜLATÖRÜ İLK KEZ TEKNOFEST'TE

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürjet için geliştirilen Hürjet 270 simülatörünün benzerini ilk kez Teknofest kapsamında Gaziantep'te kuracak. Katılımcılar, Hürjet'i gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilecek. TUSAŞ,

Teknofest'in Helikopter Tasarım Yarışması'nda da tek sponsor olarak yerini aldı.



DÜZENLENECEK YARIŞMALAR

Roket Yarışması

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

İHA Yarışması İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Sürü İHA Simülasyon Yarışması

Model Uydu Yarışması

HACK ZEUGMA

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması