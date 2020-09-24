Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle birlikte devreye alınan kredi paketlerindeki düşük faiz imkanının sona erdi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. Bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenler güncel oranları öğrenerek ona göre plan yapmak istiyor. 100 bin TL kredi ve 120 ay vade ile aylık ödeme koşullarını haberimizde sizler için derledik. İşte ING, Garanti, HSBC, Yapı Kredi, TEB, Akbank, ICBC Bank konut kredi faiz oranları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

ING BANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.24

Aylık ödeme: 1606 lira

Toplam geri ödeme: 194.389 lira

YAPI KREDİ

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira