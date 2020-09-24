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    • 24.09.2020 21:37
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    nda spor ürünlerinde büyük fırsat! Cuma günü 'de hangi indirimler var?

    nda spor ürünlerinde büyük fırsatlar yer alıyor. 'de bu hafta Çok Fonksiyonlu Kapı Barı, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Smart Plus Akıllı Bileklik, V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Fakir Kaave Ekspress Türk Kahvesi Makinesi, Naturalove Kaydırmaz Melamin Yuvarlak Tepsi ve Voit Fitness Eldiven ürünleri tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 25 Eylül aktüel kataloğu

    takvim.com.tr
    BİM 25 Eylül aktüel kataloğunda büyük fırsatlar!

    BİM 25 Eylül aktüel kataloğuyla spor ürünleri çok dikkat çekecek. BİM'de bu hafta V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri, Letoon Erkek Eşofman Altı, Dynamic Kablosuz Masaj Tabancası, Smart Plus Akıllı Bileklik, Çok Fonksiyonlu Kapı Barı ve Pilates ve Yoga Silindiri ürünleri dikkat çekiyor. Peki, Cuma günü BİM'de hangi indirimler var? İşte haftanın kataloğu

    BİM 25 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet
    • Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği
    • Elden nabız ölçer
    • Gerçek manyetik
    • Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg
    • Disk Ağırlığı: 5 kg

    Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri
    • %100 pamuk
    • S-M-L-XL beden

    Erkek/Kadın Spor Ayakkabı
    • Air Max Taban
    • 38-43 numara

    Çok Fonksiyonlu Kapı Barı
    • Barfiks, şınav, mekik, dips antrenmanları yapılabilir
    • Tüm standart kapı kasalarına uygundur

    Crossfit Metal Atlama İpi
    • Alüminyum elcik + Çelik ip
    • 3 m ip uzunluğu

    Kas Geliştirici Sistem
    • 6 simülasyon modu
    • 10 yoğunluk seviyesi

    Emsan
    Yıldız Kek Kalıbı
    • Alüminyum dökümden üretilmiştir
    • İç ve dış yanmaz yapışmaz granit kaplamadır

    Fakir Kaave
    Ekspress Türk Kahvesi Makinesi
    • Maksimum 4 fincan kapasiteli
    • Tek tuşla kolay kontrol

    Fakir
    Elektrik Süpürgesi Atria
    • 1,5 L toz haznesi
    • ~5 m güç kablosu

    Piccolo Mondi
    Neşeli Oyuncak Trompet
    • Işıklı ve sesli
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    Haberler Ekonomi BİM 25 Eylül aktüel kataloğunda spor ürünlerinde büyük fırsat! Cuma günü BİM'de hangi indirimler var?
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