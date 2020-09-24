BİM 25 Eylül aktüel kataloğuyla spor ürünleri çok dikkat çekecek. BİM'de bu hafta V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri, Letoon Erkek Eşofman Altı, Dynamic Kablosuz Masaj Tabancası, Smart Plus Akıllı Bileklik, Çok Fonksiyonlu Kapı Barı ve Pilates ve Yoga Silindiri ürünleri dikkat çekiyor. Peki, Cuma günü BİM'de hangi indirimler var? İşte haftanın kataloğu
BİM 25 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet
• Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği
• Elden nabız ölçer
• Gerçek manyetik
• Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg
• Disk Ağırlığı: 5 kg
Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri
• %100 pamuk
• S-M-L-XL beden
Erkek/Kadın Spor Ayakkabı
• Air Max Taban
• 38-43 numara
Çok Fonksiyonlu Kapı Barı
• Barfiks, şınav, mekik, dips antrenmanları yapılabilir
• Tüm standart kapı kasalarına uygundur
Crossfit Metal Atlama İpi
• Alüminyum elcik + Çelik ip
• 3 m ip uzunluğu
Kas Geliştirici Sistem
• 6 simülasyon modu
• 10 yoğunluk seviyesi
Emsan
Yıldız Kek Kalıbı
• Alüminyum dökümden üretilmiştir
• İç ve dış yanmaz yapışmaz granit kaplamadır
Fakir Kaave
Ekspress Türk Kahvesi Makinesi
• Maksimum 4 fincan kapasiteli
• Tek tuşla kolay kontrol
Fakir
Elektrik Süpürgesi Atria
• 1,5 L toz haznesi
• ~5 m güç kablosu
Piccolo Mondi
Neşeli Oyuncak Trompet
• Işıklı ve sesli