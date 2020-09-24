BİM 25 Eylül aktüel kataloğuyla spor ürünleri çok dikkat çekecek. BİM'de bu hafta V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri, Letoon Erkek Eşofman Altı, Dynamic Kablosuz Masaj Tabancası, Smart Plus Akıllı Bileklik, Çok Fonksiyonlu Kapı Barı ve Pilates ve Yoga Silindiri ürünleri dikkat çekiyor. Peki, Cuma günü BİM'de hangi indirimler var? İşte haftanın kataloğu

BİM 25 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet

• Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği

• Elden nabız ölçer

• Gerçek manyetik

• Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg

• Disk Ağırlığı: 5 kg