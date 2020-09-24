A101 24 Eylül Perşembe aktüel kataloğu ürünleri bugün satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda marketlere gittiğinde fırsatları değerlendirmek isteyenler ürünleri merak ediyor. A101'de haftanın indirimleri arasında Samsung 40" Full HD TV, Oppo Realme 5i Cep Telefonu, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici, GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık gibi ürünler fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor. İşte A101 24 Eylül aktüel kataloğu ürün fiyatları

A101 24 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Samsung 40" Full HD TV 2.299 TL