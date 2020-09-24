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    • Ekonomi
    • 24.09.2020 Gazete
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    : Var gücümüzle çalışıyoruz

    , bakanlığa bağlı ve Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

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