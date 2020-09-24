Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz ihtiyacın ne kadarını karşılayacak?





"Türkiye'nin doğal gazda uzun vadeli gaz kontratları mevcut ama bu kontratlardaki taahhütlerimize bağlı kalmamız gerektiği için bazen esnek hareket edilemiyor. Fakat bu keşif çok önemli bir zamanda gerçekleşti ve Türkiye gaz piyasası için bir kilometre taşı oldu. Birçok doğal gaz kontratının yenileme tarihi yaklaşıyor. Bu sözleşmeler tekrar masaya yatırılacak, üzerinde görüşülecek. Gaz keşfi, kontratların görüşülmesi açısından önem taşıyor. Karadeniz'deki sahadan ilk gazı 2023'te sisteme verebilmek asıl amacımız ama sahanın plato üretim noktasına ulaşması 2024-2025'i bulabilir. Bu dönemde, başka doğal gaz sözleşmelerinin de yenileme dönemi gelecek. Bu da Türkiye'nin tedarik portföyünde oldukça önemli gelişmeler yaşanacağı anlamına geliyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilecek gaz rekabetçi olacak. Varolan sözleşmelerin tarihinin bitmesiyle Türkiye'de yeni bir dizi sözleşmeler imzalanacak ve bunlar büyük bir ihtimalle fiyat açısından çok daha rekabetçi ve avantajlı kontratlar olacak. Mevcut tüketim oranına bakıldığında bu keşif, 2025'ten sonraki dönemde piyasa ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Hatta uzun vadede daha fazlasını da karşılayabilir. Yani, piyasada yüzde 30 oranında rekabetçi ve fiyatı düşük bir doğal gaz tedariği sağlanmış olacak."