Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Eylül ile biten haftada 35 milyar 484 milyon 438 bin lira artarak 3 trilyon 485 milyar 520 milyon 585 bin liradan 3 trilyon 521 milyar 5 milyon 23 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,90 artışla 1 trilyon 590 milyar 868 milyon 649 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,54 yükselişle 1 trilyon 799 milyar 528 milyon 663 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 729 milyon dolar azalarak 247 milyar 447 milyon dolara indi.