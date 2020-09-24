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    • Ekonomi
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    • 24.09.2020 14:50
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    Son dakika: İspanya'da k kriz kapıda!

    koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri nedeniyle nin yüzde 17,8 oranında küçüldüğü bildirildi. Bu küçülmenin 1930'lu yıllardan sonra en fazla küçülme olduğu aktarıldı.

    DHA
    O ülkenin ekonomisinde büyük çöküş!

    koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri nedeniyle nin yüzde 17,8 oranında küçüldüğü bildirildi. Bu küçülmenin 1930'lu yıllardan sonra en fazla küçülme olduğu aktarıldı.

    İspanyada koronavirüs salgınına bağlı olarak vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik artış sürüyor. Ülkede salgının sağlık sistemine etkilerinin yanında, ekonomik olarak da olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başladı.

    İspanyol medyasında, ülke ekonomisinin Nisan-Temmuz ayları içerisinde yüzde 17,8 oranında küçüldüğünü, 2020nin ikinci çeyreğinde ise küçülmenin devam ettiği aktarıldı. Bu oranda bir küçülmenin,1936-1939 yılları arasında süren İspanya bu yana görülen en büyük küçülme olduğu bildirildi.

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