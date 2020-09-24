İspanyada koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri nedeniyle ekonominin yüzde 17,8 oranında küçüldüğü bildirildi. Bu küçülmenin 1930'lu yıllardan sonra en fazla küçülme olduğu aktarıldı.

İspanyada koronavirüs salgınına bağlı olarak vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik artış sürüyor. Ülkede salgının sağlık sistemine etkilerinin yanında, ekonomik olarak da olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başladı.

İspanyol medyasında, ülke ekonomisinin Nisan-Temmuz ayları içerisinde yüzde 17,8 oranında küçüldüğünü, 2020nin ikinci çeyreğinde ise küçülmenin devam ettiği aktarıldı. Bu oranda bir küçülmenin,1936-1939 yılları arasında süren İspanya İç Savaşından bu yana görülen en büyük küçülme olduğu bildirildi.