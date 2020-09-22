Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdi. Bu bağlamda güncel faiz oranları da değişti. Halen kredi çekme düşüncesi olanlar ise banka banka güncel faiz oranları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. 120 ay vade ve 100 bin TL olarak hesaplanan kredilerin aylık ödeme koşullarına dair merak edilenleri sizler için derledik. Peki, kredi faiz oranları kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlar ve son gelişmeler...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira