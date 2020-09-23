Vergi borcu affı, SGK prim borç Gecikme faizinin silinmesi, faiz indirimi yapılandırması ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ekonomi kurmayları, pandemi sebebiyle uygulamaya konulan borç ertelemesinin uzatılmasının yeterli olmayacağını, yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Borç yapılandırma talepleri AK Parti vekilleri tarafından hükûmetin gündemine taşındı. Borçları uzun vadeye yayma, gecikme faizini silme veya azaltma, hakkını kaybedenlere ikinci fırsat gibi tedbirler çalışmaların somutlaşmasının ardından ekim ayında Meclis'e gelecek. Bunun üzerine yapılacak çalışmanın, vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları dâhil olmak üzere, devlete olan birçok borcun yeniden yapılandırılmasını içereceği belirtildi.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Küçük işletmeler ve esnaf başta olmak üzere iş dünyasından da gelen borç yapılandırma talepleri, sahadaki AK Parti vekilleri tarafından hükûmetin gündemine taşındı. Ekonomi kurmayları, pandemi sebebiyle uygulamaya konulan borç ertelemesinin uzatılmasının yeterli olmayacağını, yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Bunun üzerine yapılacak çalışmanın, vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları dâhil olmak üzere, devlete olan birçok borcun yeniden yapılandırılmasını içereceği belirtildi.
BORÇLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Gündeme gelen teklif; söz konusu borçların ana paralarının taksitlendirilerek ödenmesini, borçlara ait gecikme faizi ve cezalarının bir bölümünün silinmesini ve kalan bölümünün uzun vadelere yayılarak taksitlendirilmesini öngörüyor. Ayrıca bir önceki borç yapılandırılması şartlarını ihlal ederek hakkını kaybedenlerin de yeni uygulama kapsamasına alınması planlanıyor.
MECLİS'E GELECEK
AK Parti kurmayları, borç yapılandırmaya ilişkin çalışmaların somutlaşmasından sonra, konunun ekim ayında Meclis gündemine geleceğini kaydetti. e-Haciz uygulaması sebebiyle yaşanan problemler de AK Parti'nin gündemine geldi.
Küçük esnaf başta olmak üzere, vergi ve prim borcu ödenemediği için banka hesaplarının otomatik olarak bloke edildiğini hatırlatan ekonomi kurmayları "Bu kişiler çaresiz kalıyor. Çoğu iş yapamıyor. Alt sektörler de zor durumda. Bir de hesapları bloke olunca hiç kımıldayamıyorlar. O sebeple uzun vadeli, aylık ödemelerin az olacağı bir plan üzerinde duruluyor" dedi.
AK PARTİ TARAFINDAN ŞİMDİYE KADAR ÇIKARILAN VERGİ AFLARI VE TARİHLERİ
7 Mart 2002 Tarihinde 4746 sayılı Yasa İle Emlak Vergisi Düzenlemesi
27 Şubat 2003 Tarihinde 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu
22 Kasım 2008 Tarihinde 5811 sayılı Vergi Barışı
13 Şubat 2011 Tarihinde 6111 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
29 Mayıs 2013 Tarihinde 6486 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
10 Eylül 2014 Tarihinde 6552 sayılı İş Kanunu
19 Ağustos 2016 Tarihinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
27 Mayıs 2017 Tarihinde 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
18 Mayıs 2018 Tarihinde 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
VERGİ BORCU NE KADAR YAPILANDIRILIR?
Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan 20.250 TL ile birlikte yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL'dir. Yapılandırılan borç peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmek istendiğinde; Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan 20.250 TL'den %90 indirim yapılarak Yİ-ÜFE tutarı olarak [20.250– (20.250x %90)]= 2.025 TL ödenecektir.
Bu durumda, mükellef toplamda 128.250 TL yerine, sadece 110.025 TL ödeme yaparak kanundan yararlanabilecektir.
VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR?
Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı bulunan İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki Borç Bilgilendirme Sistemi butonuna tıkladıktan sonra T.C kimlik no, nüfus cüzdanı seri/no ve annenizin/babanızın/eşinizin/çocuğunuzun T.C Kimlik Numarasını (bunun yerine anne kızlık soyadını doldurmayı da seçebilirsiniz) girerek vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. 6552 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıranlar İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasında bulunan 6552 Bilgilendirme ve Ödeme butonundan vergi borçlarını sorgulayabilir.
Araç vergi borcu sorgulamak için İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasında bulunan Motorlu Taşıtlar butonuna tıklayınız. Çıkan sayfada Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme yazısına tıklayınız. Plaka, özel plaka, T.C kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve tescil tarihini yazarak araç vergi borcunu sorgulayabilirsiniz.
e-Devlete giriş yaptıktan sonra arama bölümüne vergi borcu sorgulama yazıp gerekli bağlantıya tıklayarak vergi borcunuzu sorgulayabilirsiniz.
Gelir İdaresi Başkanlığı SMS yoluyla vergi borcu sorgulamaya da olanak tanımaktadır. BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.
Tıbbi atık, hasar karışıklıkları, güzergah bakım ücreti, altyapı katılım ücreti gibi ödentiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürler Müdürlüğü Borç Sorgulama Ekranı'ndan sorgulanabilir.
Vergi Borcu Yoktur yazısı alabilmek Vergi Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi forumunu doldurunuz. Daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine kullanıcı kodu ve şifresiyle girerek mükellef dosyasından bu yazıyı yazdırabilirsiniz.
İnternetten vergi borcu sorgulama sırasında dikkat edilmesi gerekenler
Bilgi Edinme Hakkı kullanımının yaygınlaşması üzerine Vergi Dairesi'ne en çok sorulan soru: Vergi Borcum var mı? Yukarıda bahsedilen tüm çözümler bu sorun için oluşturulmuş. En pratik vergi borcu sorulama yöntemi ise İnternet Vergi Dairesi Borç Bilgilendirme Servisi.
Buradaki sorgulama işlemi Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca gerekli olan mahremiyet çerçevesinde yapılabilmektedir. Bu sebeple sorgulama işlemi için Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlara uygun olarak anneninizin, babanızın, eşinizin ya da çocuğunuzun TC Kimlik Numarası'nı girmeniz gerekmektedir.
İnternetten vergi borcu sorgulama sonuçları "Vergi Borcu Yoktur" evrağı yerine geçer mi?
Hayır. İnternetten yaptığınız sorgulamalar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bilgi için bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.
Kaynak: Türkiye gazetesi