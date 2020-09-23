VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı bulunan İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki Borç Bilgilendirme Sistemi butonuna tıkladıktan sonra T.C kimlik no, nüfus cüzdanı seri/no ve annenizin/babanızın/eşinizin/çocuğunuzun T.C Kimlik Numarasını (bunun yerine anne kızlık soyadını doldurmayı da seçebilirsiniz) girerek vergi borcunuzun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. 6552 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıranlar İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasında bulunan 6552 Bilgilendirme ve Ödeme butonundan vergi borçlarını sorgulayabilir.

Araç vergi borcu sorgulamak için İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasında bulunan Motorlu Taşıtlar butonuna tıklayınız. Çıkan sayfada Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme yazısına tıklayınız. Plaka, özel plaka, T.C kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve tescil tarihini yazarak araç vergi borcunu sorgulayabilirsiniz.