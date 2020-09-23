İNTİBAK YASASI NEDİR?

İntibak yasası 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarına yansıyan farkın düzeltilmesi amacı ile 2000 sonrası emekli olanlara yapılacak olan zammı düzenleyen yasa olarak ifade edilebilir.

Bu yasa kapsamında prim gün sayısı ve kazancı aynı olan farklı emekli maaşı alanlar arasındaki eşitsiz durumu gidermek için sağlanan uygulanması talep edilmektedir. Emekli maaşını direkt etkileyen intibak zammı ile bu eşitsizliğin giderilmesi istenmektedir. İlgili yasanın kabul edilmesi durumunda BAĞ-KUR ve SSK emeklisi vatandaşların 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için maaşlarda iyileştirme yapılacak.

Özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşların maaşlarında 55 TL ile 350 TL zam yapılmış olup bu zam 2000 sonrası emekli olanlara yapılmamıştı. İntibak yasası ile benzer bir uygulama yapılması talep edilerek 2000 sonrası emekli olanlara da aynı şekilde bir ödeme yapılması isteniyor.