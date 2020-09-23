Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak 23 Eylül'ü 1.102,65 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|6,38
|5,80
|10,00
|Çemtaş
|13,90
|12,64
|9,97
|Good-Year
|5,13
|4,86
|5,56
|Netaş Telekomünikasyon
|17,40
|16,52
|5,33
|T.S.K.B.
|1,09
|1,05
|3,81
|Karsan Otomotiv
|2,98
|2,88
|3,47
|Trakya Cam
|4,52
|4,38
|3,20
|Turkcell
|15,58
|15,10
|3,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,61
|7,38
|3,12
|Alarko GMYO
|16,30
|15,82
|3,03
|Tekfen Holding
|15,44
|15,01
|2,86
|Vakıflar Bankası
|3,98
|3,87
|2,84
|Soda Sanayii
|7,74
|7,53
|2,79
|Anadolu Cam
|5,89
|5,75
|2,43
|Kerevitaş Gıda
|5,26
|5,14
|2,33
|Özak GMYO
|4,00
|3,91
|2,30
|Tat Gıda
|10,25
|10,02
|2,30
|Alarko Holding
|5,80
|5,67
|2,29
|Aksa Enerji
|5,83
|5,70
|2,28
|Koç Holding
|14,12
|13,81
|2,24