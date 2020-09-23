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    • Ekonomi
    • 23.09.2020 18:53
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    • 23.09.2020 18:53
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak 23 Eylül'ü 1.102,65 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak 23 Eylül'ü 1.102,65 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bursa Çimento 6,38 5,80 10,00
    Çemtaş 13,90 12,64 9,97
    Good-Year 5,13 4,86 5,56
    Netaş Telekomünikasyon 17,40 16,52 5,33
    T.S.K.B. 1,09 1,05 3,81
    Karsan Otomotiv 2,98 2,88 3,47
    Trakya Cam 4,52 4,38 3,20
    Turkcell 15,58 15,10 3,18
    Tümosan Motor ve Traktör 7,61 7,38 3,12
    Alarko GMYO 16,30 15,82 3,03
    Tekfen Holding 15,44 15,01 2,86
    Vakıflar Bankası 3,98 3,87 2,84
    Soda Sanayii 7,74 7,53 2,79
    Anadolu Cam 5,89 5,75 2,43
    Kerevitaş Gıda 5,26 5,14 2,33
    Özak GMYO 4,00 3,91 2,30
    Tat Gıda 10,25 10,02 2,30
    Alarko Holding 5,80 5,67 2,29
    Aksa Enerji 5,83 5,70 2,28
    Koç Holding 14,12 13,81 2,24

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 23 Eylül BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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