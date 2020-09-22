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Emekliler 2021 Ocak ayında ne kadar zam alacak? Emeklinin ocak maaşı kaç lira olacak?
Emekliler 2021 Ocak ayında ne kadar zam alacak? Emeklinin ocak maaşı kaç lira olacak?
Emeklilerin 2021 ocak zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hakkındaki ilk ipuçlarını enflasyon tahminleri oluşturuyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Peki bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde kaç olacak?
22.09.2020 11:03
- Son Güncelleme: 22.09.2020 11:10
2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Hürriyet'te yer alan haber şöyle:
Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı.
Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek.