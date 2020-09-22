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Emekliler 2021 Ocak ayında ne kadar zam alacak? Emeklinin ocak maaşı kaç lira olacak?

Emeklilerin 2021 ocak zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hakkındaki ilk ipuçlarını enflasyon tahminleri oluşturuyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Peki bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde kaç olacak?

22.09.2020 11:03 - Son Güncelleme: 22.09.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





