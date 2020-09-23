Milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak yasasında son durum nedir? İntibak yasası ile ilgili Mecliste herhangi bir çalışma mevcut mudur ? Detaylar haberde: Emekli maaşlarına intibak zammı yapılması konusunda yeni adımlar var mı? TBMM gündemine intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 yılından sonra emekli olanlar için maaşlar artacak mı? Emekliler intibak konusunda yargı yolunun kapanmasının ardından meclisin konuyu yeni dönemde ele alıp almayacağını merak ediyorlar.
İNTİBAK YASASI NEDİR?
İntibak yasası 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarına yansıyan farkın düzeltilmesi amacı ile 2000 sonrası emekli olanlara yapılacak olan zammı düzenleyen yasa olarak ifade edilebilir.
Bu yasa kapsamında prim gün sayısı ve kazancı aynı olan farklı emekli maaşı alanlar arasındaki eşitsiz durumu gidermek için sağlanan uygulanması talep edilmektedir. Emekli maaşını direkt etkileyen intibak zammı ile bu eşitsizliğin giderilmesi istenmektedir. İlgili yasanın kabul edilmesi durumunda BAĞ-KUR ve SSK emeklisi vatandaşların 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için maaşlarda iyileştirme yapılacak.
Özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşların maaşlarında 55 TL ile 350 TL zam yapılmış olup bu zam 2000 sonrası emekli olanlara yapılmamıştı. İntibak yasası ile benzer bir uygulama yapılması talep edilerek 2000 sonrası emekli olanlara da aynı şekilde bir ödeme yapılması isteniyor.
İNTİBAKTA SON DURUM NEDİR?
Konu ile ilgili çalışmalarını ve duyurularını dürdüren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından 2000 yılı sonrası emekli olanlara da aynı ödemenin yapılması için taleplerini gündeme geliyor. Fakat bu noktada gündemde konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ise yaptığı açıklamada "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" açıklamasında bulundu.
İntibak yasasına ilişkin raporun Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği açıklanmış olup bu noktada meclisin de açılması ile birlikte konuya ilişkin bir açıklama yapılması ise muhtemel olmakla birlikte şu an bir açıklama bulunmuyor.
ÇALIŞMA İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN BİLİNEN BİR ÇALIŞMASI VAR MI?
İntibak düzenlemesine ilişkin son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği taleplerini dile getirdiler.
2000 yılından emekli olanların maaşlarına yönelik düzenlemenin gerçekleşmesini isteyen sendikalar ve emeklli dernekleri bu konuda hükümetten çalışma bekliyorlar. Son dönemlerde emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerin ardından bu düzenlemenin tam zamanı olduğu ifade edilen talepler gerçekleşirse maaşlarda 350 TL'ye ulaşan ek zam olacak.
Ancak bu konuda ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilinen bir çalışması bulunmuyor. İki bakanlıkta söz konusu taleplerin ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?
İntibak düzenlemesi esas olarak aynı gün, aynı prim sayısıyla emekli olan ancak farklı maaş alan vatandaşların maaşlarında yapılan düzenlemedir. Bu uygulama ile aynı şartlarda emekli olan farklı emekli maaşı alanların arasında gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.