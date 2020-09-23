Finans uzmanları tarafından yapılan açıklama ile internetten ya da mobil şubeden vadeli hesap açan kişilere çok daha yüksek faiz oranı uygulandığı belirtilerek birikimini bankada tutanlara hesaplarını internetten açmaları tavsiye edildi. Çok sayıda banka faiz oranlarını artırırken güncellemeler hemen hemen her gün devam ediyor.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 24 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.
FİNANSAL HİZMETLERE GÜVEN AZALDI
Finansal hizmetler güven endeksi 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 eylül dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 yılı eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği gözlendi.
İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.
2020 yılı Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' sektöründe bir önceki aya göre 13,5 puanlık azalış olduğu görülürken, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde ise bir önceki aya göre sırasıyla 11,8 ve 0,4 puanlık artış olduğu gözlendi.
TL MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI
Odeabank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Fİbabanka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
CEPTETEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.50
QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.35
İNG Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Garanti Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.50
ICBC Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.45
Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.00
Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.50
Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.00
DOLAR HESABI AÇANLAR İÇİN VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Alternatif Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.20
Vakıfbank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 1.75
Burgan Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı 2.75
Fibabanka vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
Odeabank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
NOT: FAİZ ORANLARI HER DAKİKA BANKALAR TARAFINDAN GÜNCELLENMEKTEDİR. ORANLAR DEĞİŞEBİLİR
Vadeli Hesap Nedir?
Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.
Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.