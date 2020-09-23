Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak 23 Eylül'ü 1.102,65 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,37
|2,41
|-1,66
|Alkim Kimya
|13,72
|13,95
|-1,65
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|9,24
|-1,52
|Petkim
|4,17
|4,23
|-1,42
|Migros Ticaret
|40,16
|40,72
|-1,38
|Bim Mağazalar
|68,50
|69,00
|-0,72
|Türk Hava Yolları
|10,50
|10,57
|-0,66
|Ford Otosan
|87,35
|87,90
|-0,63
|Kartonsan
|673,00
|677,10
|-0,61
|MLP Sağlık
|16,49
|16,59
|-0,60
|Borusan Mannesmann
|13,35
|13,43
|-0,60
|Vestel
|16,99
|17,09
|-0,59
|Ege Endüstri
|725,20
|728,80
|-0,49
|Şok Marketler
|12,29
|12,35
|-0,49
|Çimsa
|12,43
|12,49
|-0,48
|Global Yatırım Holding
|4,28
|4,30
|-0,47
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,60
|-0,38
|Enka İnşaat
|6,85
|6,87
|-0,29
|Otokar
|138,40
|138,80
|-0,29
|Deva Holding
|18,93
|18,98
|-0,26