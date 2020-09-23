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    • Ekonomi
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    • 23.09.2020 18:55
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak 23 Eylül'ü 1.102,65 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak 23 Eylül'ü 1.102,65 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Halk GMYO 2,37 2,41 -1,66
    Alkim Kimya 13,72 13,95 -1,65
    Ereğli Demir Çelik 9,10 9,24 -1,52
    Petkim 4,17 4,23 -1,42
    Migros Ticaret 40,16 40,72 -1,38
    Bim Mağazalar 68,50 69,00 -0,72
    Türk Hava Yolları 10,50 10,57 -0,66
    Ford Otosan 87,35 87,90 -0,63
    Kartonsan 673,00 677,10 -0,61
    MLP Sağlık 16,49 16,59 -0,60
    Borusan Mannesmann 13,35 13,43 -0,60
    Vestel 16,99 17,09 -0,59
    Ege Endüstri 725,20 728,80 -0,49
    Şok Marketler 12,29 12,35 -0,49
    Çimsa 12,43 12,49 -0,48
    Global Yatırım Holding 4,28 4,30 -0,47
    Zorlu Enerji 2,59 2,60 -0,38
    Enka İnşaat 6,85 6,87 -0,29
    Otokar 138,40 138,80 -0,29
    Deva Holding 18,93 18,98 -0,26

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