Petrol piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi de, Almanya merkezli havacılık şirketi Lufthansa'nın, hava taşımacılığında düşen talep nedeniyle, sekiz A380 ve 10 adet de A340-600 model uçağı çıkartarak filosunu küçülteceğini açıklaması oldu.