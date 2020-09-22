



Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,7 oranında arttı; Ağustos ayında 59,6 olan endeks, Eylül ayında 61,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 71,8 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 67,9 iken, Eylül ayında %5,8 oranında artarak 71,8 oldu.