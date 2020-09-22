Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.088,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,88 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.088,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,74 ile spor oldu.

Dün, Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı.

Analistler, dünya borsalarının, ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili olumlu haber akışına rağmen artan vaka sayıları nedeniyle negatif bir seyir izlediğini bildirdi.