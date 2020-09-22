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    • Ekonomi
    • 22.09.2020 Gazete
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    açıkladı: Tarımsal büyümede Avrupa ikincisiyiz

    , hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak" ifadelerini kullandı.



    Berat Albayrak, 'nin tarımda sağladığı büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettiğini kaydetti. hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak, tarımda Avrupa ülkelerinin 2003-2019 dönemine ilişkin büyüme hızlarına ilişkin bir tabloya da yer verdi. Buna göre; Slovakya yüzde 7.89'luk büyüme hızıyla listenin ilk, Türkiye yüzde 3.03'lük oranla ikinci sırasında yer alıyor.

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