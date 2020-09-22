Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarımda sağladığı büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettiğini kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, tarımda Avrupa ülkelerinin 2003-2019 dönemine ilişkin büyüme hızlarına ilişkin bir tabloya da yer verdi. Buna göre; Slovakya yüzde 7.89'luk büyüme hızıyla listenin ilk, Türkiye yüzde 3.03'lük oranla ikinci sırasında yer alıyor.