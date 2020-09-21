Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020
Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak.
Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. 👏 pic.twitter.com/q5l4eBnUxs