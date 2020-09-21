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    • Ekonomi
    • 21.09.2020 15:43
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    • 21.09.2020 15:43
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    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

    " ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak da sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." dedi.

    Bakan Albayrak: Birçok ülkeyi geride bıraktık!

    " ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak da sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." dedi.

    Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
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