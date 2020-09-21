Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,5 liradan tamamladı. Bugün altın piyasasında, en düşük 470 bin 700 lira, en yüksek 476 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 470 bin 700 liradan tamamladı. Peki, 21 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?