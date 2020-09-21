Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,5 liradan tamamladı. Bugün altın piyasasında, en düşük 470 bin 700 lira, en yüksek 476 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 470 bin 700 liradan tamamladı. Peki, 21 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|474,00
|474,20
|468,80
|469,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.124,00
|3.145,00
|3.090,00
|3.111,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|432,00
|436,00
|428,00
|432,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.053,00
|3.073,00
|3.019,00
|3.039,00
|Yarım Ziynet
|1.526,00
|1.536,00
|1.510,00
|1.520,00
|Çeyrek Ziynet
|763,00
|768,00
|755,00
|760,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 azalışla 469,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,10 düşüşle 469,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 470 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 470 bin 700 lira, en yüksek 476 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 470 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 634 milyon 31 bin 757,73 lira, işlem miktarı ise 1.350,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 667 milyon 23 bin 125,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.
Doların küresel piyasalarda euro ve yen karşısında hafif zayıflamasından destek bulan altın fiyatları da, daha sonra gelen kâr satışlarıyla geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.90 düşüşle 42.85 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.57 düşüşle 40.80 dolar,
- altın yüzde 1.01 düşüşle 1,930.95 dolar,
- gümüş yüzde 1.74 düşüşle 26.34 dolar,
- bakır yüzde 0.74 artışla 6,850.00 dolar,
- platin yüzde 1.06 düşüşle 921.51 dolar,
- paladyum yüzde 1.32 düşüşle 2,330.28 dolar düzeyindeydi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.