ARANAN ŞARTLAR

En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.

2-10 çalışana 1, 11 + çalışana % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahüdü verilirse bu oran %30'a kadar çıkarılabilir.

Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR'a yeni talepte bulunulabilir.

Program en fazla 320 fiili gün uygulanır(Süre kısıtlaması ya da uzatılması kurumun inisiyatifindedir). Program süresinden önce bitirilebilir. 1 yıl yane 320 fiili günü sadece ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak daha önce hiç sigorta girişi olmayan katılımcılar kullanabilir.

Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.

Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.

Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün işyerlerinde uygulanır.

Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.

Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısımı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmamalıdır.

Katılımcının son 6 ayda 1 gün dahi sigortalı olmaması gerekir.

Son 1 aydır çalışmayan bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.

Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.