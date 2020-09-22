e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı nasıl alınır?

DAR GELİRLİ AİLELERE DESTEK!

Sosyal devlet anlayışı ile birlikte ilgili bakanlıkların harekete geçmesinin ardından dar gelirli ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için çeşitli yardımlar veriliyor. Aile ve Çalışma Bakanlığı aracılığı ile verilen bu yardımlar arasında maddi yardımlar olduğu gibi, gıda ve yakacak yardımı gibi seçenekler de bulunuyor. Son günlerde gündeme gelen yardımlardan bir tanesi de kira yardımı oldu.

Salgın döneminde işsiz kalan, gelir alamayan ve kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için kira yardımı verilmesine karar verilmişti. Bunun ardından dar gelirli ailelerin başvuruları çerçevesinde verilen kira yardımları başvuruların sonuçlanmasının ardından ödenmeye başladı. Kira yardımı bedeli ise 960 lira olarak açıklandı.