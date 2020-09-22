e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı nasıl alınır?

Kira yardımı başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım almak isteyen vatandaşlar işlemlerini birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Dar gelirli olan vatandaşlar için kira yardımının yapılmasına karar verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DAR GELİRLİ AİLELERE DESTEK!
Sosyal devlet anlayışı ile birlikte ilgili bakanlıkların harekete geçmesinin ardından dar gelirli ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için çeşitli yardımlar veriliyor. Aile ve Çalışma Bakanlığı aracılığı ile verilen bu yardımlar arasında maddi yardımlar olduğu gibi, gıda ve yakacak yardımı gibi seçenekler de bulunuyor. Son günlerde gündeme gelen yardımlardan bir tanesi de kira yardımı oldu.
Salgın döneminde işsiz kalan, gelir alamayan ve kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için kira yardımı verilmesine karar verilmişti. Bunun ardından dar gelirli ailelerin başvuruları çerçevesinde verilen kira yardımları başvuruların sonuçlanmasının ardından ödenmeye başladı. Kira yardımı bedeli ise 960 lira olarak açıklandı.
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.
Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ