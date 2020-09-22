ALTININ KİLOGRAMI 470 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin lira, en yüksek 470 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 470 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 335 milyon 921 bin 801,78 lira, işlem miktarı ise 2.889,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 395 milyon 146 bin 268,21 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası Borsası şeklinde sıralandı.