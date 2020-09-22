Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken kapanış saatlerinden itibaren canlı alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 468,9 liradan tamamladı. Bu kapsamda cumhuriyet, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları merak konusu oluyor. İşte 22 Eylül Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|468,80
|469,00
|471,20
|471,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.090,00
|3.111,00
|3.105,00
|3.126,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,00
|432,00
|430,00
|434,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.019,00
|3.039,00
|3.035,00
|3.055,00
|Yarım Ziynet
|1.510,00
|1.520,00
|1.517,00
|1.527,00
|Çeyrek Ziynet
|755,00
|760,00
|759,00
|764,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 471,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 764,00 lira, Cumhuriyet altını 3.126,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 471,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 470 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 456 bin lira, en yüksek 470 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 470 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 335 milyon 921 bin 801,78 lira, işlem miktarı ise 2.889,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 395 milyon 146 bin 268,21 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası Borsası şeklinde sıralandı.
DOLAR GÜÇLENİNCE GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞTÜ
ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, güvenli liman gümüşün fiyatı yüzde 8.0'den çok düştü.
Spot piyasalarda, yüzde 8.10 düşüşle 26 dolar düzeyinden ons başına 24.64 dolara kadar gerileyen beyaz metalin fiyatı, euro karşısında da yüzde 7.04 düşüşle ons başına 21.0475 euro düzeyine kadar indi.
Gümüşün iç piyasadaki satış fiyatı da, yüzde 1.72 düşüşle gramı 5.97 liraya geriledi.
Doların güç kazanması, gümüşün yanında diğer değerli metalleri de etkiledi. Altın fiyatları yüzde 2.79 düşüşle 1,897.22 dolara kadar gerileyerek, 1,900 doların altına indi.
Aynı zamanda paladyumun ons fiyatı da yüzde 3.83 düşüşle 2,271.07 dolara, platinin fiyatı da ons başına yüzde 6.59 düşüşle 869.96 dolara geriledi.
DOLAR GÜÇLENDİ, DEĞERLİ METALLER DÜŞTÜ
Doların başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert para birimleri karşısında güç kazanmasıyla, başta altın olmak üzere tüm değerli metallerin fiyatları düştü.
Altının ons fiyatı 1,950 doların üzerinden sert düşüşle 1,880 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 1,907 dolara dönerken, gümüşün ons fiyatı da 26-27 dolar aralığından 24 dolar düzayine geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.66 düşüşle 41.94 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.80 düşüşle 39.82 dolar,
- altın yüzde 2.43 düşüşle 1,907.39 dolar,
- gümüş yüzde 1.96 düşüşle 24.24 dolar,
- bakır yüzde 2.43 düşüşle 6,683.50 dolar,
- platin yüzde 0.20 düşüşle 885.94 dolar,
- paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,268.76 dolar düzeyindeydi.