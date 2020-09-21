TÜİK'ten yapılan "Tüketici güven endeksi revizyonu" konulu yazılı açıklamaya göre, tüketici değerlendirmeleri, beklentileri ve eğilimlerini ölçmek üzere tüketici eğilim anketi uygulanıyor ve bu anket sonuçları kullanılarak aylık olarak tüketici güven endeksi hesaplanıyor.

Avrupa Birliği metodolojisi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin, maddi durum, genel ekonomik durum, harcama ve tasarruf eğilimleri gibi konulardaki mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ölçülüyor.

Tüketici eğilim anketinde bulunan 18 soru için alt endeksler hesaplanıyor ve yayımlanıyor.