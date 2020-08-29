Ekonomiye güven 5 ayın zirvesinde: Üçüncü çeyrekte büyümeye geçişin sinyali güçlendi

Hükümetin pandemi sürecinde aldığı önlemler ve kamu bankalarının sağladığı finansmanla sıkıntılı dönemi atlatıp toparlanma sürecinden büyüme patikasına geçen ekonomiye güven yükselmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 4.4 artarak 85.9 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks nisanda düştüğü 51.3 seviyesine göre 4 ayda yüzde 67 yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.







SANAYİCİ GAZA BASTI

Hükümetin aldığı tedbirler ve kamu bankalarının finansman paketleriyle pandemi sürecini atlatıp 1 Haziran'da başlayan normalleşme ile birlikte tekrar gaza basan reel kesimin güveni eşik değer olan 100 seviyesini aştı. Ağustosta reel kesim güven endeksi yüzde 5.2 artarak 105.2 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Reel kesimin güveninde nisandan bu yana yaşanan artış yüzde 69'a ulaştı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 artarak 70.5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0.2 artarak 94.9'a çıktı.



ÜRETİMDE TÜRKİYE LİDER

Pandemi nedeniyle nisan ayında duran, mayıstan itibaren ise hızla toparlanmaya geçen ekonomide, son dönemde açıklanan veriler üçüncü çeyrekte büyümeye geçişi netleştirdi. Merkez Bankası'nın bu hafta açıkladığı bir diğer veri olan kapasite kullanım oranı, ağustosta yüzde 70.7'den 73.3 ile 5 ayın zirvesine çıktı. Türkiye ayrıca, haziran ayında sanayi üretiminde yüzde 17.6 ile Avrupa'da en fazla artan ülke olurken, dünyada da en hızlı toparlanan ilk 5 ülke arasına girdi. Büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi de (PMI) temmuzda 56.9 ile Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomideki güçlü toparlanan bir diğer göstergesi ise ihracattan gelmişti. Temmuz ayı ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 11.5 artarak 15 milyar dolara çıktı. Bu yılın en yüksek ihracat rakamına imza atılırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da bu yılın zirvesine ulaştı. Ayrıca, tarihin en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat rakamına imza atıldı.









BATTIK BİTTİK LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82.2 iken, ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 85.9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" değerlendirmesinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, ekonomik güven endeksinde olumlu, pozitif trendin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna bu rakamlardan ulaşabiliriz" dedi.





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