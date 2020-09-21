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    • Ekonomi
    • 21.09.2020 21:39
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    • 21.09.2020 21:51
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    Avrupa ları sert düşüşle günü kapattı

    Avrupa ları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik endişeler ve larla ilgili haberlerin ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,24 azalarak 356,82 puana indi.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,74 azalışla 4.792.04 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,37 düşüşle 12.542,44 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,38 kayıpla 5.804,29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,75 değer kaybederek 18.793,35 puana düştü.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.56 itibarıyla yüzde 0,82 azalarak 1,174 seviyelerinde işlem gördü.

    Avrupa borsalarındaki sert düşüşte, Kovid-19 vakalarındaki artış, virüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve dünyanın önde gelen bankalarına yönelik kuşkulu işlemler haberleri etkili oldu.
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