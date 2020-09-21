Son dönemde Türkiye'de 2. el otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar isyan etmişti. Geçtiğimiz haftalarda 150 bine Doğan ilanını haber olarak vermişti. Şimdiki ilan ise oldukça sıra dışı. 1939 model Alfa Romeo 8C 2900 b lungo spider modeli için istenen ücret tam 15.000.000 TL olarak görülüyor. 11 Eylül'de verilen ilana ise henüz alıcı çıkmadı. Yaptığımız araştırmada bu meşhur otomobilin açık artırma firması RM Sotheby's tarafından 2016'nın Ağustos ayında doksan yedi milyon TL'ye satıldığını görüyoruz.