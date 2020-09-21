Son dönemde Türkiye'de 2. el otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar isyan etmişti. Geçtiğimiz haftalarda 150 bine Doğan ilanını haber olarak vermişti. Şimdiki ilan ise oldukça sıra dışı. 1939 model Alfa Romeo 8C 2900 b lungo spider modeli için istenen ücret tam 15.000.000 TL olarak görülüyor. 11 Eylül'de verilen ilana ise henüz alıcı çıkmadı. Yaptığımız araştırmada bu meşhur otomobilin açık artırma firması RM Sotheby's tarafından 2016'nın Ağustos ayında doksan yedi milyon TL'ye satıldığını görüyoruz.
1939 ALFA ROMEO 8 C 2900B MODELİ HAKKINDA BİLGİ
1939 Alfa Romeo 8C 2900B modeli, temelde Alfa Romeo 8C 2900A yarış arabalarına dayanır. Üretimde kaldığı dönem boyunca 50 adet civarında üretilen bu aracın, Coupe modelinden sadece 5 adet üretilmiş.
Üretildiği yılların en hızlı yol araçlarından biri olan Alfa'nın 2.900 cc. hacmindeki iki kompresörlü sekiz silindirli motoru 180 Hp. güç üretiyor. 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta, 2019 Şubat ayında Paris'te bir müzayedede 16.745.600 Euro ( Yaklaşık 110 Milyon TL ) bedelle satılarak yeni sahibine teslim edildi. Bu fiyat Savaş öncesi modellerde, bir Dünya Rekoru niteliğindedir
1998 DOĞAN İÇİN 145 BİN TL YAZILMIŞTI