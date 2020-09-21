Emekliliği yakın olan ya da olmuş olan vatandaşlar gündemde sıkça emekli olup başka işte çalışan rapor parası ve AGİ alır mı? Sorusuna yanıt arıyor. Emekli olsa da çalışma hayatına devam edenlerin rapor parası ve AGİ alma haklarının bulunup bulunmadığı ekonomi gündeminde çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…
EMEKLİ İŞÇİ AGİ ALIR MI?
Emeklilerin aylıklarından doğrudan vergi kesintisi yapılmadığından emekliler AGİ alamıyorlar. Eğer emekli fiilen hala bir iş yerinde çalışıyorsa aldıkları maaştan vergi kesintisi yapıldığından, işveren tarafından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödenmesi gerekmektedir. Bekâr veya eşi çalışan bir kişiye 2020 yılında aylık 220.73 TL AGİ uygulanmaktadır.
Özel sektörde ücretler kimi iş yerinde brütten, kimi iş yerinde ise net ücretten ödenebiliyor. Her iki durumda da işçinin asgari geçim indirimi ayrıca ödenir.
ÇALIŞAN EMEKLİLER RAPOR PARASI ALABİLİRLER Mİ?
Çalışanlar rapor aldıkları durumda 2 günü aşan kısımların ücretini SKG ödemektedir. Ancak çalışan emekliler için durum böyle değildir. Emekli olmuş ancak çalışmaya devam edenlerin meslek hastalığı ya da iş kazası durumlarından kaynaklı rapor paraları SGK tarafından ödenirken, diğer sebeplerle alınmış raporların ücreti ödenmez. Bunun sebebi emeklilerin sosyal güvenlik destek primi ile çalışıyor olmalarıdır ve bu sadece kısa vadeli sigorta kolları için ödeme yapmaya imkan vermektedir.
Emekli olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladım. Normal olarak maaşımı alıyorum ve emekli aylığı da ödeniyor. Bundan 4 ay önce bir rahatsızlık geçirip ameliyat oldum. Raporlu olarak 1 ay kadar işten uzak kaldım. Bana rapor parası ödenmedi. Bu doğru mu?
Emekli olduktan sonra çalışanlar için uygulanan kuralların diğer çalışanlardan bir farkı yok. Yani izin, kıdem tazminatı gibi konular aynı uygulanıyor. Ancak emekliler için ödenen primler kısa vadeli sigorta kollarından olduğu için rapor konusunda bazı farklılıklar oluyor. Çalışan emekliler hastalanıp veya sizin gibi ameliyat olmaları durumunda rapor alabiliyorlar. Ancak başlarına gelen hastalık iş kazası ve meslek hastalığı değilse SGK tarafından ödenen rapor parasını alamıyorlar. Normal çalışanlar iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın hastalanıp veya ameliyat sonrası doktordan rapor alırsa, alınan bu rapor süresince SGK belli oranlarda ücret ödüyor. Maalesef emekli çalışanlarda iş kazası dışında istirahat parası ödenmiyor. Emekliler için yatırılan primler sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsıyor.
Babamın toplamda 1300 gün primi var. Kendisi 60 yaşında. Babamı emekli yapmak için geriye dönük ödeme yapmak mümkün mü? Bu konuda bana bir yol gösterir misiniz?
Babanızın emekli olabilmesi için eğer 9 eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olduysa en az 3600 güne ihtiyacı var. Bu tarihten sonra sigortalı olduysa bu kez en az 4500 gün ve 25 yıl gerekiyor. Bunları tamamlamadan emekli olması mümkün görünmüyor. Geriye doğru toplu ödeme gibi bir uygulama da bulunmuyor maalesef. Ancak babanızın askerlik günlerini toplu olarak ödeyerek satın alabiliyorsunuz.
Babam emekli olduktan sonra başka bir firmada 7 yıldır çalışıyor. Kendi isteği ile çıkarsa tazminat alabilir mi ? Alırsa ne kadar alır?
Kendi isteği ile çıkarsa maalesef tazminat alamaz. Emekli ya da emekli olmayan diye ayrım yapılmıyor. O yüzden kendi istek ve kusuru dışınrda ayrılması gerekiyor.
Benim eşim vefat etti ben şuanda eşimin maşını alıyorum eşim ssk lı kısa bir süre önce de babam vefat etti babam da bağkurdan alıyordu ben şimdi aynı zamanda babamın yetim maaşını da alabilir miyim?
2008 yılından sonra sistem değişti daha önce farklı kurumlar olmak kaydıyla alınabiliyordu. Ancak şimdi bazı istisnalar hariç olmak üzere yüksek olan maaş tercih edilip tek maaş alınabiliyor.