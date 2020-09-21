Emekli olup başka işte çalışan rapor parası ve AGİ alır mı?

Emekli olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladım. Normal olarak maaşımı alıyorum ve emekli aylığı da ödeniyor. Bundan 4 ay önce bir rahatsızlık geçirip ameliyat oldum. Raporlu olarak 1 ay kadar işten uzak kaldım. Bana rapor parası ödenmedi. Bu doğru mu?



Emekli olduktan sonra çalışanlar için uygulanan kuralların diğer çalışanlardan bir farkı yok. Yani izin, kıdem tazminatı gibi konular aynı uygulanıyor. Ancak emekliler için ödenen primler kısa vadeli sigorta kollarından olduğu için rapor konusunda bazı farklılıklar oluyor. Çalışan emekliler hastalanıp veya sizin gibi ameliyat olmaları durumunda rapor alabiliyorlar. Ancak başlarına gelen hastalık iş kazası ve meslek hastalığı değilse SGK tarafından ödenen rapor parasını alamıyorlar. Normal çalışanlar iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın hastalanıp veya ameliyat sonrası doktordan rapor alırsa, alınan bu rapor süresince SGK belli oranlarda ücret ödüyor. Maalesef emekli çalışanlarda iş kazası dışında istirahat parası ödenmiyor. Emekliler için yatırılan primler sadece iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsıyor.

Babamın toplamda 1300 gün primi var. Kendisi 60 yaşında. Babamı emekli yapmak için geriye dönük ödeme yapmak mümkün mü? Bu konuda bana bir yol gösterir misiniz?



Babanızın emekli olabilmesi için eğer 9 eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olduysa en az 3600 güne ihtiyacı var. Bu tarihten sonra sigortalı olduysa bu kez en az 4500 gün ve 25 yıl gerekiyor. Bunları tamamlamadan emekli olması mümkün görünmüyor. Geriye doğru toplu ödeme gibi bir uygulama da bulunmuyor maalesef. Ancak babanızın askerlik günlerini toplu olarak ödeyerek satın alabiliyorsunuz.