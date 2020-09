"MUTLAKA HEKİM YA DA ECZACI DANIŞMANLIĞINDA ALINMALI"

Geçen yıllarla kıyaslandığında mart ayından bu yana vitamin ve gıda takviyesi kullanımında 4-5 katlık bir artış olduğunu ifade eden Sarıalioğlu, "Koronavirüs vakaları ortaya çıktığından bu yana vitamin kullanımına talep arttı. 4-5 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için bağışıklık sistemini güçlendirmede ağırlıklı olarak multivitaminlere ihtiyaç oldu. Talep ise ciddi ölçüde yükseldi. Direkt bağışıklığı etkileyen gıda takviyelerine, C vitaminlerine talep arttı. Kış sezonu olması nedeniyle de talepler bir hayli yükseldi. Bu tip gıda takviyesi dediğimiz ürünlerin özellikle kronik hastaların kullandığı ilaçlarla etkileşimleri söz konusu olabilir. Her hasta bağışıklık güçlendirici her ilacı kullanamaz. Bunların mutlaka hekim ya da eczacı danışmanlığında alınması gerekir" uyarısında bulundu.