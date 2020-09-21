"İNTERNETTE SATILAN BU ÜRÜNLERİN YÜZDE 99'U SAHTE"

İnternet sitelerinde çok sayıda vitamin ve gıda takviyesi satışı olduğunu hatırlatan Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımızın internet sitelerinden satılan bu tip ürünlerin yüzde 99'unun sahte olduğu yönünde net açıklamalar mevcut. Biz bu ürünlerin firmalarıyla görüştüğümüzde kendi ürünleri olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu ürünlerin nerelerde hangi şartlarda üretildiğini, muhafaza edildiğini, içeriklerini bilme şansımız yok. Bu anlamda hastalarımızın "mutlaka bu ürünleri eczanelerden alın" diyoruz. Sahte vitaminlerin ve gıda takviyelerinin kimler tarafından internet üzerinden satıldığını tespit edemiyoruz. Ancak oralardan ürün alışverişi yaptığımızda o ürünün firmasına gönderdiğimizde firma; 'bizim üretimimiz değil' diyor. Dolayısıyla bakanlığımızın bu ürünlerin sahte olduğu yönündeki açıklaması ispatlanmış oluyor. Bizler de ayırt edemiyor ve bu ürünü firmasına gönderiyoruz. Ancak firma bu ürünün kendilerinin olup olmadığına karar veriyor. Bizim tavsiyemiz kişilerin bu tip ürünlerini mutlaka hekimlerine ya da eczacılarına danışarak kullanmaları. Bu tür takviyelerin internetten alınmaması gerekir"

Eczanelerde 10 liraya satılan bir ürünün internet üzerinde 2 liraya satıldığını belirten Cenap Sarıalioğlu, "Bu da zaten kuşkulanmamıza neden oluyor. Ürünlerin fiyatının bu kadar düşebilmesi gerçekliği anlamında soru işaretine neden oluyor" dedi.