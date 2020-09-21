EMİR İPTALİ SADECE YILDIZ PAZAR'DA

Açılış Seansı'nın son 5 dakikasında emir iptali ve bu seansa piyasa emri gönderme imkanı sadece Yıldız Pazar hisselerinde olacak.

Tek fiyat emir toplama süresinde bilgi yayınları sadece Yıldız ve Ana Pazar hisselerinde gerçekleşecek.

Fiyat marjları Yıldız Pazar için yüzde 20, Ana Pazar için yüzde 15 ve diğer pazarlar için yüzde 10 olacak.

Yıldız ve Ana Pazar hisseleri, kredili işlem ve açığa satışa konu olabilecek.



Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı (YİP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda ( PÖİP) işlem gören hisseler için Brüt Takas uygulanacak.

Yıldız, Ana ve Alt Pazar 'sürekli müzayede'; YİP ve PÖİP ise günde 5 kez 'tek fiyat' ile işlem görecek.