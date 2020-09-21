BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesini duyurdu. BİM'de temizlik ürünleri dikkat çekerken indirimler arasında Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Setive, Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi, Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici ve Naturalove Koku Kesesi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın indirim fırsatları

BİM 22 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fairy Bulaşık Makinesi Tableti

• 90'lı