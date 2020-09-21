BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesini duyurdu. BİM'de temizlik ürünleri dikkat çekerken indirimler arasında Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Setive, Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi, Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici ve Naturalove Koku Kesesi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın indirim fırsatları
BİM 22 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fairy Bulaşık Makinesi Tableti
• 90'lı
Jenny&Willy
Bebek Bezi
• 70'li Junior adet fiyatı: 0,67 TL
• 86'lı Maxi adet fiyatı: 0,55 TL
Maisonette
Yıkanabilir Yüz Maskesi
• Organik pamuk
• TSE belgeli
Marc
Çamaşır Makinesi Temizleyicisi
• 250 ml
WC Temizleyici Aktif Köpük
• 500 ml
• Limon kokulu
Quickdish
Tüy Toplayıcı
• 2 yedekli
Quickdish
Mikrofiber Temizlik Bezi Seti
• 2'li
Naturalove
Koku Kesesi
• Yasemin / Bahar Esintisi / Leylak / Lavanta
Powersense Diş İpi
• 50'li
• Kürdanlı