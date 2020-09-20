Sosyal yardımlar genel müdürlüğü üzerinden elektrik yardımı almak isteyen vatandaşlar için sağlanması gereken başvuru koşullarını, başvuru yapacak vatandaşların başvurularını nereye yapacaklarını, PTT üzerinden sağlanan ödemelerin nasıl alındığını tüm detayları açıklıyoruz. Elektrik yardımlarında başvurular doğrudan yapılmıyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım alan vatandaşlar arasından bu yardıma almaya hak kazanan haneleri gelir durumlarında göre kendisi belirliyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yardım tutarları hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor.
Başvuru İşlemleri
Elektrik yardımlarında başvurular doğrudan yapılmıyor. Aile Bakanlığı sosyal yardım alan vatandaşlar arasından bu yardıma almaya hak kazanan haneleri gelir durumlarında göre kendisi belirliyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü başvurular için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
"Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir."
ELEKTRİK YARDIM TUTARI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yardım tutarları hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı destek veriliyor. Destek tutarı 53 TL ile 106 TL arasında sağlanıyor.
ÖDEMELER PTT'DEN
Elektrik yardımı vatandaşlara para olarak ödenmiyor. Yardım alan vatandaşlar elektrik faturalarını PTT aracılığıyla ödüyorlar. Bu ödeme sırasında ise fatura tutarından yardım parası düşülüyor kalan fark vatandaş tarafından ödeniyor.
Elektrik tüketim destek kapsamında verilecek tutarlar hesaplamasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tabloları ve bağlı Mesken abone grubu için bedel ile vergilerin Mesken Haneler için uygulanan oranları çıkarılacak. Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına 60 ile 90 TL arasında değişeceğini söyleyen bakan Selçuk ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacağını söyledi. 1-2 kişi 75 kilowatsaat, 3 kişi 100 kilowatsaat,4 kişi 125 kilowatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovat saate kadar destek verilebilecek.
KİRA YARDIMI VAR MI?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
Kira yardımlarından yararlanmak için yardım talep edenlerin şahsi başvuruları esas alınmaktadır. Gerekli şartların taşınması ile birlikte başvuru evraklarıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca konutları riskli durumda olan kişiler de bu kira yardımlarından yararlanabilmektedir. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız yerel yönetimler ya da vakıflar aracılığı ile bulunan konutlara yerleştiriliyor ve kendilerinin kira masrafları karşılanıyor. Kira tutarları illere göre değişiklik göstermektedir.
Kira Yardımı Yapan Kurum ve Kuruluşlar
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.