"O yıllarda ürettiğimiz cihaz herhangi bir güneş pilinin elektriksel özelliklerinin testini manuel olarak yapıyordu ve özellikleri mevcut piyasada bulunan cihazlarla aynıydı." diyen Yakuphanoğlu, daha sonra bunun performansını artırmak amacıyla yeni teknik özellikler cihaza kazandırarak tam otomatik analiz yapabilen solar simülatörü yaptıklarını bildirdi.

Mevcut cihazınotomatik olarak ışık şiddetini ayarlayabilme, akım voltaj eğrisini alma, güneş pilinin güç voltaj eğrisini alma, güneş pilinin fotovoltaik mekanizmasını analiz etme gibi güneş pili ile ilgili bütün parametreleri hesaplayabildiğini aktaran Yakuphanoğlu, "İthal cihazlarda bu özelliklerin bir kısmı bulunurken yerli cihazımız, bir start tuşuna basarak herhangi bir güneş pilinin tüm elektriksel analizlerini aynı anda yapabiliyor." diye konuştu.

YURT DIŞINDAN TALEP GÖRDÜ

Yakuphanoğlu, 3 yıl öncesine kadar Türkiye'deki bilim insanlarının güneş pili araştırmalarında ihtiyaç duyduğu bu cihazı yüksek maliyetlerle yurt dışından satın aldıklarını anlattı.