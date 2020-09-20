Emekli olamayan vatandaşlara 2135 TL ödeme müjdesi! Kimlik kartı ile başvuru yeterli

Emekli olmayan, engeli olan ve 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için pek çok kişinin bilmediği iki ödeme sonucunda aylık 2135 lira ödeme almak mümkün. Emekli olmayan 65 yaşındaki vatandaşlara devlet maaş veriyor. Peki 65 yaş aylığı olarak bilinen maaşı kimler alabiliyor. 65 yaş aylığı başvuru şartları neler? 65 yaş aylığına nasıl başvuru yapılır? 65 yaş aylığı maaşı ne kadardır? Hangi aylarda ve nereden ödeme yapılır. 65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Aktif iş hayatınız boyunca sosyal güvenlik kurumlarına yaptığınız prim ödemeleri sonucunda emekli olmayı isteyebilirsiniz. Ancak bazen aktif iş hayatınızda emeklilik dönemi için herhangi bir prim ödemesini farklı gerekçelerle yapmamış da olabilirsiniz. İşte bu durumda sosyal devlet anlayışını ilke edinmiş ülkeler, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar. Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor. Bu doğrultuda 65 yaş aylığı olarak ifade edilen maaş verilir.
KİM ALABİLİR?
65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI
65 yaşını tamamlamışsanız,SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak ifade edilen sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmıyorsanız ve bu kurumlardan maaş almıyorsanız,Muhtaçlık sınırının altında bir geliriniz varsa başvuru yapabilirsiniz.NASIL BAŞVURU YAPILIR?Başvuru şartlarına sahipseniz ikametinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilirsiniz. Bu vakıf illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde yer alır.Başvurunuzu şahsen yapmanız gerekiyor. Ayrıca kanuni temsilcinize vereceğiniz vekaletname ile de başvuru yapabilirsiniz.Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi amacıyla e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurunuzdaki bilgiler çerçevesinde titizlikle yaptığı inceleme sonucunda size muhtaçlık belgesi düzenliyor. Aldığınız muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağınız başvuru sonrasında 65 yaş aylığınız tahsis edilmiş olunuyor.
65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?
2022 sayılı kanunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre başvurusu uygun görülen vatandaşlara maaş ödemesi yapılır. Bu kanunda yapılan son düzenlemeye göre 672 lira 82 kuruşluk bir maaş alabilirsiniz. 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre temmuz ayında yapılacak artışla birlikte 65 yaş aylığı 711 lira 50 kuruş olacaktır.
HANGİ AYLARDA NASIL ÖDENİR?
65 yaş aylığını almaya hak kazandıysanız ilk maaşınızı ikamet ettiğiniz yerdeki Ziraat Bankası ya da PTT'den alabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir banka hesabına ödemeleri yönlendirme şansına sahipsiniz. Ayrıca önceden üç ayda bir olarak verilen bu ödeme, bir süre önce aylık olarak verilmeye başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar 65 yaş maaşlarını aylık olarak çekebiliyorlar.
EVDE BAKIM MAAŞI DA VERİLİYOR
Yüzde 50 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşların evde bakımlarının gerçekleştirilmesi için aylık bazı ödemeler yapılır. Bu ödeme miktarı ise 1.460,71 lira olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içinde yaşayan kişi sayısının 1.402 liradan az gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için de 65 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekmektedir.
Böylece pek çok kişi tarafından bilinmeyen ve bu sebeple faydalanılamayan iki ödemenin toplamında devletten sürekli olarak 2135 lira alınabilir.